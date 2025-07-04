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04 липня 2025, 20:45

У "Дія" вже почали приймати звіти від ФОП: кому треба встигнути до серпня

04 липня 2025, 20:45
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В Україні почали приймати звіти від підприємців. Йдеться про окрему групу

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Уже з 1 липня ФОП 3 групи можуть подавати звіти через "Дія" за ІІ квартал. Йдеться про тих підприємців, які не мають найманих працівників, зі ставкою єдиного податку 5%, оборотом до 9,3 мільйона гривень.

Як подати декларацію. Робити це потрібно протягом 40 календарних днів після закінчення календарного кварталу — до 11 серпня 2025 року включно. ЄСВ сплачується протягом 20 днів після завершення квартиру. Як це зробити:

  • Авторизуватися в особистому кабінеті на "Дія";
  • Перейти у розділ Відомості про мене, далі — Податки;
  • Вибрати — Звіти та декларації, потім — Декларація;
  • Вказати суму доходу;
  • Перевірити звіт та відредагуйте його за потреби;
  • Підписати декларацію КЕП (файловим або апаратним ключем) і надіслати.

Нагадаємо, раніше у "Дія" з'явилась нова послуга. Йдеться про можливість замінити технічний паспорт для автомобіля онлайн. Тепер власники авто можуть заміняти документ без відвідування сервісних центр.

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