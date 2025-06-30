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30 червня 2025, 17:18

У Дії з’явилась нова послуга - заміна техпаспорта онлайн

30 червня 2025, 17:18
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фото: Телеграм/Україна про Головне
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У застосунку "Дія" з’явилась послуга онлайн-заміни техпаспорта для авто - без черг і паперів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

У застосунку "Дія" з’явилася нова можливість - онлайн-заміна технічного паспорта на автомобіль, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер власники авто можуть оформити заміну документу без відвідування сервісних центрів.

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в додаток "Дія", обрати розділ "Сервіси", далі - вкладку "Водієві", та знайти опцію "Заміна техпаспорта". Після заповнення та підписання заяви користувач обирає зручний спосіб доставки нового документу.

Послуга доступна для осіб віком від 18 років, які мають РНОКПП, біометричний документ у додатку "Дія" та є власниками транспортного засобу. Це нововведення значно спростить процедуру заміни техпаспорта, дозволяючи заощадити час і уникнути зайвих паперових процедур.

Впровадження таких сервісів відповідає стратегії цифровізації держпослуг в Україні та робить процес оформлення документів більш зручним і доступним для громадян.

Раніше повідомлялося, у трьох областях України викрили схему продажу фейкових документів через "Резерв +" і "Дія".

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