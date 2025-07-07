ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки
Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення відомство розслідує 2 тис. 712 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:
- 1 тис. 874 провадження — за фактами державної зради (ст. 111 КК України),
- 659 проваджень — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),
- 46 проваджень — щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
Станом на початок липня:
- 1 тис. 470 осіб отримали повідомлення про підозру,
- 521 особа оголошена в розшук,
- 1 тис. 380 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму,
- 1 тис. 243 обвинувальних актів направлено до суду.
Нагадаємо, у червні ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн.
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