ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення відомство розслідує 2 тис. 712 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

1 тис. 874 провадження — за фактами державної зради (ст. 111 КК України),

659 проваджень — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),

46 проваджень — щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок липня:

1 тис. 470 осіб отримали повідомлення про підозру,

521 особа оголошена в розшук,

1 тис. 380 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму,

1 тис. 243 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, у червні ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн.