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07 липня 2025, 13:39

ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки

07 липня 2025, 13:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення відомство розслідує 2 тис. 712 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

  • 1 тис. 874 провадження — за фактами державної зради (ст. 111 КК України),
  • 659 проваджень — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),
  • 46 проваджень — щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок липня:

  • 1 тис. 470 осіб отримали повідомлення про підозру,
  • 521 особа оголошена в розшук,
  • 1 тис. 380 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму,
  • 1 тис. 243 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, у червні ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн.

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