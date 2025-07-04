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Колишнього військового посадовця звинувачують у тому, що він приховував знущання над солдатами замість вжити заходів у відповідь

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

Прокурори передали до суду справу щодо колишнього заступника командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Посадовця підозрюють у службовій бездіяльності, яка була допущена в умовах воєнного стану. Йому закидають умисне невтручання у випадки нелюдського поводження із військовослужбовцями, що перебували в його підпорядкуванні.

Слідство з’ясувало, що обвинувачений знав про дії свого підлеглого - командира взводу, який у період з лютого по липень 2024 року систематично перевищував свої службові повноваження та вдавався до катувань і знущань над солдатами. Водночас, замість того щоб вжити відповідних заходів, офіцер проігнорував факти порушень і не повідомив про них правоохоронні органи або командування.

Правоохоронці наголошують: подібна бездіяльність підриває військову дисципліну і несе серйозні ризики для морального клімату в армії. На даний момент обвинувачений перебуває під вартою. Суд визначатиме ступінь його відповідальності найближчим часом.

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