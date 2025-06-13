ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому нардепу від забороненої проросійської партії у несплаті податків на понад 4 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Підозру оголошено колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який раніше також входив до складу "Партії регіонів". Йдеться про Вадима Новинського.

Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Він не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру трьом ексміністрам оборони через яких Україна втратила важливе озброєння.