Командиру севастопольського "Беркута" та трьом його підлеглим загрожує довічне ув’язнення

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Правоохоронці завершили розслідування щодо командира севастопольського «Беркута» та трьох його підлеглих за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що у лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським "Беркутом". Їхнім завданням було придушення мирних протестів, спрямованих на підтримку євроінтеграції України.

"Співробітникам "Беркута" було видано гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці ФОРТ-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю. Зброя була застосована проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. Через це загинули 3 особи, 8 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Експравоохоронці втекли зі зброєю до тимчасово окупованого Севастополя, де перейшли на бік ворога та активно сприяли окупації Криму.

У зв’язку з тим, що підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, досудове розслідування проводилося заочно. За вчинені злочини їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, суд закрив справу проти командира харківського "Беркута" Владислава Лукаша.