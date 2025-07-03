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03 липня 2025, 12:14

Очільниця "Слуги Народу" Олена Шуляк назвала три ключові реформи в Україні

03 липня 2025, 12:14
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фото: з відкритих джерел
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Антикорупція, цифровізація, земельна реформа: в "Слузі Народу" назвали топ-3 найуспішніші реформи Президента Зеленського

Запуск і функціонування антикорупційної інфраструктури, цифрова трансформація та відкриття ринку землі – одні з ключових найуспішніших реформ, які реалізовані під час президентства Володимира Зеленського та за безпосередньої участі народних депутатів і партії "Слуга Народу".

Про це заявила очільниця політичної сили та парламентарка Олена Шуляк в інтерв'ю "Вокс Україна", передає RegioNews.

"Я дуже пишаюся, що саме під час нашої парламентської каденції ми сформували всю антикорупційну інфраструктуру. Сьогодні працює не тільки НАБУ (Національне антикорупційне бюро України – ред.), але і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура – ред.), ВАКС (Вищий антикорупційний суд – ред.), усі антикорупційні інституції, тобто збудований фундамент, який допоможе країні розвиватися чесно, прозоро, а також карати всіх тих, хто порушує законодавство в антикорупційній сфері", – зазначила нардеп.

Вона додає, що недоторканних в Україні точно немає, і в цьому ми переконуємося протягом останніх років:

"Якщо порушене законодавство, то антикорупційна інфраструктура нікого не захищає, нікого не відносить до тих, кого не можна чіпати. Це дуже добрий знак і великий плюс для європейської інтеграції України".

Яскравим прикладом успішної цифрової трансформації, за словами очільниці партії "Слуга Народу", став мобільний застосунок "Дія".

"Зараз через "Дію" ми надаємо сотні державних послуг, зокрема й такі складні сервіси, як, наприклад, "єВідновлення" (надання компенсацій тим українцям, які втратили житло внаслідок війни – ред.). Ним уже скористалися сотні тисяч людей – без корупції, без зустрічей з чиновниками, без черг. Це все завдяки нашим урядовцям, які працюють у цій царині, нашим експертам і міжнародним партнерам, які довгий час підтримують реформу цифровізації, завдяки партії "Слуга Народу", яка безпосередньо брала участь у розробленні цього інструмента за завданням Президента Володимира Зеленського", – наголошує нардеп і додає, що сьогодні Україна перебуває в топовій п'ятірці держав світу, які можуть експортувати свій досвід цифровізації.

"Я також дуже пишаюся земельною реформою. Її ухвалення відбувалося на моїх очах попри весь поправковий спам, коли ми не один місяць стояли за трибуною і читали правки для того, щоб законопроєкт нарешті був ухвалений. На жаль, повномасштабне вторгнення не дало нам реалізувати всі переваги цієї реформи, але я впевнена, що війна закінчиться, буде перемога, буде мир, і те підґрунтя, яке заклало законодавство – за активної участі партії "Слуга Народу" – в сфері земельної реформи, матиме позитивний економічний ефект", – резюмувала Олена Шуляк.

Як раніше заявляли в партії "Слуга Народу", команда влади стабільно працює над тим, щоб спростити ветеранам і військовим будь-яку паперову тяганину. Для цього держава цифровізує та переносить у смартфон низку процесів, які стосуються, наприклад, подання рапортів, оформлення довідок і грошової допомоги, що ще донедавна вимагало тривалих походів по різних установах та заповнення купи паперів. Спростити цей процес, як говорять у політичній силі, допомагають військовий застосунок "Армія+" та "Дія".

Нагадаємо, у Дії з’явилась нова послуга - заміна техпаспорта онлайн.

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