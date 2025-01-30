Скільки коштів держава виділяє на підтримку ветеранів у 2025 році: названо цифру

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Понад 10,5 млрд грн держава планує спрямувати цього року на підтримку ветеранів. Будуть розвиватися як наявні ветеранські програми, так і запроваджуватися нові, заявляє голова партії "Слуга Народу" та нардеп Олена Шуляк.

"Один із головних пріоритетів Президента України Володимира Зеленського – гідно вшановувати подвиг і хоробрість наших ветеранів, створювати їм широке поле можливостей – для започаткування бізнесу, для пошуку робити, для створення сім'ї та загалом для повної адаптації. Все це й передбачає нова політика Героїв, над запровадженням якої вже працює уряд, парламент, регіональна та місцева влада й наша партія "Слуга Народу". Саме тому цього 2025 року держава вже запланувала не просто продовжувати наявні ветеранські програми, а й створювати нові, щоб приділити значну увагу й висловити повагу до кожного захисника та захисниці", – заявляє Олена Шуляк.

Так, наприклад, команда влади стабільно працює над тим, щоб спростити ветеранам і військовим будь-яку паперову тяганину. Для цього держава цифровізує та переносить у смартфон низку процесів, які стосуються, наприклад, подання рапортів, оформлення довідок і грошової допомоги, що ще донедавна вимагало тривалих походів по різних установах та заповнення купи паперів.

Спростити цей процес, як говорить Олена Шуляк, допомагають новий військовий застосунок "Армія+" та "Дія", в якій військові та ветерани невдовзі зможуть отримати 12 спеціалізованих послуг: статус особи з інвалідністю внаслідок війни; одноразова грошова допомога при інвалідності, соціальні послуги, пільги з оплати комунальних послуг тощо.

Не менш важливо, зазначає нардеп, дати змогу ветеранам створювати чи розвивати свій бізнес. І в цьому їм допомагає програма "Власна справа" – за нею ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати до 1 млн грн від держави. На цей час загалом інвестовано вже в межах 550 млн грн.

Це, за словами Олена Шуляк, лише частина того, що робить держава. Минулого року, наприклад, також понад 4,6 тис. захисників отримали власні оселі за різними державними програмами, була розширена програма безоплатного протезування, тисячам військових та ветеранів надали безоплатне зубопротезування та зуболікування.

"А вже цього року держава планує запустити перші ветеранські простори на рівні районів, у сфері медицини – індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінги хронічних захворювань, заплановане розширення психологічної підтримки, створення амбулаторних реабілітаційних відділень для ветеранів у кожній громаді й низку інших проєктів, які допоможуть ветеранам і ветеранкам знайти себе після війни. З цього року також надаватиметься 1500 грн на квартал, яку ветерани можуть використовувати для фізичної активності в спортклубах", – резюмує Олена Шуляк.

Раніше, нагадаємо, вона заявляла, що кілька сотень партійців й представників активу політсили зі всієї країни на цей момент захищають Україну в лавах Сил оборони. І, на жаль, у команді "Слуги Народу" на фронті є втрати.