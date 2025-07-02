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02 липня 2025, 17:19

Житель Тернополя вимагав 16 000 доларів за документи про непридатність до військової служби

02 липня 2025, 17:19
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фото: Національна поліція
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За вчинене тернополянину загрожує до 5 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 31-річний тернополянин запропонував чоловікові, який перебуває на військовому обліку, "допомогу" у вирішенні питання щодо визнання його тимчасово непридатним до служби. Він запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування (ТЦК) і може вплинути на них для ухвалення позитивного рішення та виготовлення відповідних документів.

Свої "послуги" зловмисник оцінив у 16 000 доларів.

Правоохоронці затримали його під час отримання частини коштів.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівників ТЦК, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

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