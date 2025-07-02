Житель Тернополя вимагав 16 000 доларів за документи про непридатність до військової служби
За вчинене тернополянину загрожує до 5 років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що 31-річний тернополянин запропонував чоловікові, який перебуває на військовому обліку, "допомогу" у вирішенні питання щодо визнання його тимчасово непридатним до служби. Він запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування (ТЦК) і може вплинути на них для ухвалення позитивного рішення та виготовлення відповідних документів.
Свої "послуги" зловмисник оцінив у 16 000 доларів.
Правоохоронці затримали його під час отримання частини коштів.
Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівників ТЦК, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.