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Запуск и функционирование антикоррупционной инфраструктуры, цифровая трансформация и открытие рынка земли – одни из ключевых и самых успешных реформ, реализованных во время президентства Владимира Зеленского и при непосредственном участии народных депутатов и партии "Слуга Народу".

Об этом заявила глава политической силы и парламентарий Елена Шуляк в интервью "Вокс Украина", передает RegioNews.

"Я очень горжусь, что именно во время нашего парламентского созыва мы сформировали всю антикоррупционную инфраструктуру. Сегодня работает не только НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.), но и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.), ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.), все антикоррупционные институции, то есть построен фундамент, который поможет стране развиваться честно, прозрачно, а также карать всех тех, кто нарушает законодательство в антикоррупционной сфере", – отметила нардеп.

Она добавляет, что неприкосновенных в Украине точно нет, и в этом можно убедиться за последние годы:

"Если нарушено законодательство, то антикоррупционная инфраструктура никого не защищает, никого не относит к тем, кого нельзя трогать. Это очень хороший знак и большой плюс для европейской интеграции Украины".

Ярким примером успешной цифровой трансформации, по словам главы партии "Слуга Народу", стало мобильное приложение "Дия".

"Сейчас через "Дию" мы предоставляем сотни государственных услуг, в том числе такие сложные сервисы, как, например, "еВидновлення" (предоставление компенсаций тем украинцам, которые потеряли жилье вследствие войны – ред.). Им уже воспользовались сотни тысяч людей – без коррупции, без встреч с чиновниками, без очередей. Это все благодаря нашим чиновникам, которые работают в этой сфере, нашим экспертам и международным партнерам, которые долго поддерживают реформу цифровизации, благодаря партии "Слуга Народу", которая непосредственно участвовала в разработке этого инструмента по поручению президента Владимира Зеленского", – подчеркивает нардеп и добавляет, что сегодня Украина находится в топ-пятерке государств мира, которые могут экспортировать свой опыт цифровизации.

"Я также очень горжусь земельной реформой. Ее принятие происходило на моих глазах, несмотря на весь поправочный спам, когда мы не один месяц стояли у трибуны и читали поправки, чтобы законопроект наконец был принят. К сожалению, полномасштабное вторжение не позволило нам реализовать все преимущества этой реформы, но я уверена, что война закончится, будет победа, будет мир, и тот фундамент, который заложило законодательство – при активном участии партии "Слуга Народу" – в сфере земельной реформы даст положительный экономический эффект", – резюмировала Елена Шуляк.

Как ранее заявляли в партии "Слуга Народу", команда власти стабильно работает над тем, чтобы упростить ветеранам и военным любую бумажную волокиту. Для этого государство цифровизирует и переносит в смартфон ряд процессов, которые касаются, например, подачи рапортов, оформления справок и денежной помощи, что еще недавно требовало длительных походов по разным учреждениям и заполнения множества бумаг. Упростить этот процесс, как говорят в политической силе, помогают, в частности, приложения "Армия+" и "Дия".

Напомним, в Дії появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн.