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03 липня 2025, 08:30

Вночі українська ППО приземлила 40 російських дронів

03 липня 2025, 08:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 3 липня російська армія запустила по Україні 52 ударні дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 40 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у семи локаціях, падіння збитих дронів виявили на одній локації.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, виникла пожежа. Постраждали п’ятеро осіб, серед них — двоє дітей.

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РФ війна обстріли ЗСУ БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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