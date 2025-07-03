Вночі українська ППО приземлила 40 російських дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 липня російська армія запустила по Україні 52 ударні дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 40 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у семи локаціях, падіння збитих дронів виявили на одній локації.