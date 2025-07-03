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03 липня 2025, 05:40

Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині

03 липня 2025, 05:40
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фото: ДПСУ
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах на Курському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що наші дронарі уразили:

  • одну одиницю бронетехніки;
  • три транспортні засоби;
  • позицію мінометників;
  • місце взлету та керування ворожими дронами;
  • три бліндажі та п'ять укриттів ворога;
  • ліквідували сімох ворожих бійців.

"Влучність, ефективність й постійна бойова готовність операторів БПлА підрозділу РУБпАК "Прайм" — надійний щит України!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку.

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