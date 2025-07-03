Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах на Курському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що наші дронарі уразили:
- одну одиницю бронетехніки;
- три транспортні засоби;
- позицію мінометників;
- місце взлету та керування ворожими дронами;
- три бліндажі та п'ять укриттів ворога;
- ліквідували сімох ворожих бійців.
"Влучність, ефективність й постійна бойова готовність операторів БПлА підрозділу РУБпАК "Прайм" — надійний щит України!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку.
Бійці ССО влаштували засідку та ліквідували групу росіян на кордоніВсі новини »
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