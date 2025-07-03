Ночью украинская ПВО приземлила 40 российских дронов
В ночь на 3 июля российская армия запустила по Украине 52 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 40 вражеских БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил дроны из направлений – Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.
"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряно/подавлено РЭБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в семи локациях, падение сбитых дронов обнаружили на одной локации.
Напомним, ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома, возник пожар. Пострадали пять человек, среди них - двое детей.