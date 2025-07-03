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03 июля 2025, 08:30

Ночью украинская ПВО приземлила 40 российских дронов

03 июля 2025, 08:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 3 июля российская армия запустила по Украине 52 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 40 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряно/подавлено РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в семи локациях, падение сбитых дронов обнаружили на одной локации.

Напомним, ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома, возник пожар. Пострадали пять человек, среди них - двое детей.

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