Ночью украинская ПВО приземлила 40 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 июля российская армия запустила по Украине 52 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 40 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряно/подавлено РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в семи локациях, падение сбитых дронов обнаружили на одной локации.