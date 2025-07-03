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03 липня 2025, 08:05

Удар по багатоповерхівці в Одесі: кількість постраждалих зросла до 5, серед них — діти

03 липня 2025, 08:05
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фото: Олег Кіпер
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Кількість постраждалих внаслідок удару російськими БпЛА по Одесі зросла до п’яти. Серед потерпілих — двоє дітей

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок нічної атаки пошкоджені багатоповерхівка та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Шість квартир зруйновані повністю, ще 36 — частково пошкоджені.

"Пʼятеро людей постраждали, двоє з них — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно", — зазначив Олег Кіпер.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Одесу. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, виникла пожежа. Повідомлялося про щонайменше чотирьох постраждалих.

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