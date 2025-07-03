У ВМС розповіли, чи є небезпека ракетних ударів "Калібрами"
Сьогодні вранці, 3 липня, в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 4 ракет.
Нагадаємо, дрони українського виробництва UJ-26 (більш відомі як "Бобер") продовжують нищити військові цілі росіян у тимчасово окупованому Криму.
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