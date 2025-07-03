06:10  03 липня
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
05:05  03 липня
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03:55  03 липня
На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 07:25

У ВМС розповіли, чи є небезпека ракетних ударів "Калібрами"

03 липня 2025, 07:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: росЗМІ
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці, 3 липня, в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 4 ракет.

Нагадаємо, дрони українського виробництва UJ-26 (більш відомі як "Бобер") продовжують нищити військові цілі росіян у тимчасово окупованому Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чорне море Азовське море Середземне море атака війна кораблі ВМС РФ ВМС України
Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
03 липня 2025, 05:40
Прикордонники показали, як "Скорпіони" нищать росіян під Вовчанськом
03 липня 2025, 01:25
Україна атакувала російський НПЗ у Саратовській області: виникла пожежа
02 липня 2025, 10:35
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
На Рівненщині 12-річний водій мопеда влаштував ДТП: дитину ушпиталили з ампутацією
03 липня 2025, 07:10
Нічна атака на Одесу: вогонь охопив 9-поверхівку, евакуйовано десятки людей
03 липня 2025, 07:05
У Сумах затримали 17-річного наркодилера
03 липня 2025, 06:40
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
03 липня 2025, 06:10
Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
03 липня 2025, 05:40
"Багато хто думає, що я десь сиджу чілю": гуморист Андрій Лузан розкрив назву підрозділу, в якому він служить
03 липня 2025, 05:20
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03 липня 2025, 05:05
Гуморист Юрій Ткач вдруге зробив пропозицію своїй дружині
03 липня 2025, 04:45
На РФ покарали чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна: який вирок він отримав
03 липня 2025, 04:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »