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03 липня 2025, 01:25

Прикордонники показали, як "Скорпіони" нищать росіян під Вовчанськом

03 липня 2025, 01:25
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фото: ДПСУ
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На Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" успішно відпрацювали по координатами загарбників

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Знешкоджено сімох окупантів, знищено місце запуску ворожих дронів разом із технічним спорядженням та озброєнням, а також міномет на позиції", — йдеться у повідомленні.

Раніше на Вовчанському напрямку прикордонники знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра".

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