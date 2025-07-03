Прикордонники показали, як "Скорпіони" нищать росіян під Вовчанськом
На Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" успішно відпрацювали по координатами загарбників
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Знешкоджено сімох окупантів, знищено місце запуску ворожих дронів разом із технічним спорядженням та озброєнням, а також міномет на позиції", — йдеться у повідомленні.
Раніше на Вовчанському напрямку прикордонники знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 "Рапіра".
Україна атакувала російський НПЗ у Саратовській області: виникла пожежаВсі новини »
02 липня 2025, 10:35Розвідники показали, як "Бобри" гризують російські системи ППО в Криму
02 липня 2025, 03:45ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині
02 липня 2025, 00:15
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
На Франківщині врятували корову, яка впала в колодязь
03 липня 2025, 02:30На дачі під Кропивницьким виявили тіла двох людей
03 липня 2025, 00:20На Харківщині жінка отримувала виплати померлої матері
02 липня 2025, 23:55Зупинення поставок зброї від США: Зеленський прокоментував заяви ЗМІ
02 липня 2025, 23:32У Дніпрі чоловік потрапив під коліса мікроавтобуса "Укрпошти"
02 липня 2025, 23:05Вибухи в Житомирі: два підприємства повністю знищені, є загиблі
02 липня 2025, 22:52В Офісі президента прийнято рішення "не здавати свого": саме тому Чернишов не йде у відставку
02 липня 2025, 22:45Харківщина увійшла в ТОП-3 за скаргами щодо української мови
02 липня 2025, 22:30У Польші встановили день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА: президент вже підписав указ
02 липня 2025, 22:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни