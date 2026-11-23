На Київщині жінка встромила чоловікові ножа в спину
Інцидент стався на Броварщині. Там затримали жінку, яка напала на чоловіка
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Між подружжям сталась сварка. Під час конфлікту 59-річна жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним свого чоловіка у спину. Після поранення постраждалий повідомив про це дітям, які викликали медиків.
Жінку затримали.
"Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.
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