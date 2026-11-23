Фото: Київська міська прокуратура

Унаслідок кількох атак російських безпілотників на Київ 23 листопада постраждали шестеро людей. Найбільше потерпілих — у Печерському районі, де зафіксували п’ятьох травмованих. Ще одна людина постраждала у Голосіївському районі. Серед потерпілих є іноземець

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, станом на 17:45 епіцентром російських атак став центр столиці — Подільський та Печерський райони. Також наслідки обстрілів зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах.

Серед шістьох постраждалих — 32-річний іноземець. У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

За фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків загорілися два автомобілі та виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені балкони на другому-четвертому поверхах.