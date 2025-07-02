скріншот із відео

Дрони українського виробництва UJ-26 (більш відомі як "Бобер") продовжують нищити військові цілі росіян у тимчасово окупованому Криму

Ексклюзивні кадри бойової роботи UJ-26 показало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Розвідники зазначають, що ударні українські "Бобри" "гризують" дороговартісні системи ППО окупантів, мов барбарис.

"На відео ― успішне ураження ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "ніобій-СВ", берегової РЛС "пєчора-3", РЛС "протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках", ― йдеться в повідомленні.