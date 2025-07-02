Розвідники показали, як "Бобри" гризують російські системи ППО в Криму
Дрони українського виробництва UJ-26 (більш відомі як "Бобер") продовжують нищити військові цілі росіян у тимчасово окупованому Криму
Ексклюзивні кадри бойової роботи UJ-26 показало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Розвідники зазначають, що ударні українські "Бобри" "гризують" дороговартісні системи ППО окупантів, мов барбарис.
"На відео ― успішне ураження ЗРГК "панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "ніобій-СВ", берегової РЛС "пєчора-3", РЛС "протівнік-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" показав, як знищив російські системи ППО в Криму.
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