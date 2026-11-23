Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, аферисти телефонували людям та виманювали гроші. Для прикриття вони використовували одинадцять власних та орендованих квартир. Відомо, що контакти у мережі відбувались лише через нікнейми, які фігуранти регулярно змінювали.

"Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до злочину", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше у справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди злочинної діяльності. Потерпілими стали громадяни Литви, а сума збитків за новими епізодами перевищує 1,3 млн грн.