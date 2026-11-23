На Хмельниччині викрили мережу шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили розгалужену мережу підпільних кол-центрів у Хмельницькому. Крім організатора, затримали 11 підозрюваних
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, аферисти телефонували людям та виманювали гроші. Для прикриття вони використовували одинадцять власних та орендованих квартир. Відомо, що контакти у мережі відбувались лише через нікнейми, які фігуранти регулярно змінювали.
"Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до злочину", - кажуть в СБУ.
Нагадаємо, раніше у справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди злочинної діяльності. Потерпілими стали громадяни Литви, а сума збитків за новими епізодами перевищує 1,3 млн грн.