Фото: Офіс Генерального прокурора

59-річного жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за державну зраду. Чоловік, працюючи далекобійником, збирав для російської спецслужби розвіддані про розташування українських військових підрозділів і техніки, зокрема про місця дислокації кораблів ВМС ЗСУ на Одещині

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2023 року чоловіка завербували представники російської спецслужби через знайомого, який залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Працюючи далекобійником, він використовував робочі рейси Україною для збору інформації про розташування військових підрозділів і бойової техніки. Наприкінці лютого 2024 року чоловік отримав окреме завдання — встановити місця дислокації броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил України в Одеській області.

Скориставшись відрядженням до Одеси, він зібрав необхідні відомості та передав їх російському куратору. Крім того, у Запоріжжі чоловік систематично повідомляв про дислокацію і переміщення українських військових, а після ракетних атак збирав інформацію безпосередньо на місцях ураження об’єктів інфраструктури.

Правоохоронці затримали його в березні 2024 року під час підготовки до виконання чергового завдання. Під час затримання вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

У суді чоловік вини не визнав і не розкаявся. Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), та призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську.