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03 июля 2025, 07:25

В ВМС рассказали, есть ли опасность ракетных ударов "Калибрамы"

03 июля 2025, 07:25
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иллюстративное фото: росСМИ
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Сегодня утром, 3 июля, в Черном море находится 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море – 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.

Напомним, дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму.

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