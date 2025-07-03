В ВМС рассказали, есть ли опасность ракетных ударов "Калибрамы"
Сегодня утром, 3 июля, в Черном море находится 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море – 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 4 ракет.
Напомним, дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму.
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