На Полтавщині легковик влетів у вантажівку: в салоні було немовля
Аварія сталась 23 листопада близько 12-ї години поблизу села Бузова Пасківка Полтавського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліцію Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, зіткнулись легковик Skoda та вантажівка Iveco. У легковику були двоє дорослих та немовля. Внаслідок ДТП є постраждалі. Причини та обставини будуть з'ясовувати фахівці.
"Зважайте на несприятливі погодні умови та дотримуйтесь безпечного швидкісного режиму", - закликають правоохоронці водіїв.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.
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