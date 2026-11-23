Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліцію Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись легковик Skoda та вантажівка Iveco. У легковику були двоє дорослих та немовля. Внаслідок ДТП є постраждалі. Причини та обставини будуть з'ясовувати фахівці.

"Зважайте на несприятливі погодні умови та дотримуйтесь безпечного швидкісного режиму", - закликають правоохоронці водіїв.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.