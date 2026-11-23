Фото: Національна поліція

На Одещині правоохоронці розслідують смерть немовляти, тіло якого виявили у вигрібній ямі на території приватного домоволодіння в Березівському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулися медики, які повідомили про 38-річну місцеву жительку. Жінку з кровотечею доправили з дому до лікарні. Вона пояснила, що у вуличній вбиральні в неї стався викидень.

Після цього правоохоронці перевірили інформацію та виїхали за місцем проживання жінки. Під час огляду домоволодіння у вигрібній ямі виявили тіло немовляти. За попередніми даними, термін внутрішньоутробного розвитку дитини становив близько 8-9 місяців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Запоріжжі 31-річну жінку підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов'язків. Через неналежний догляд її 7-місячний син опинився у критичному стані. Мати тривалий час не забезпечувала дитині належного харчування, гігієни та необхідного медичного нагляду.