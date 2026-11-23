Фото: поліція Рівненської області

У Дубровиці Рівненської області внаслідок ДТП травмувалися двоє підлітків — водій та пасажир мотоцикла. За кермом двоколісного перебував 16-річний хлопець, який не мав посвідчення водія. Обох постраждалих госпіталізували

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 22 листопада близько 05:00 на вулиці Вокзальній у Дубровиці.

За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Любиковичі, керуючи мотоциклом Loncin, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з металевим відбійником. Після цього мотоцикл перекинувся на узбіччя.

Унаслідок ДТП водій отримав черепно-мозкову травму, переломи ребер, попереку та обох ніг.

Його пасажир — 17-річний житель села Узлісся — дістав закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги.

Обох підлітків доправили до лікарні.

Також правоохоронці встановили, що 16-річний мотоцикліст не отримував посвідчення водія.

За фактом аварії слідчий розпочав досудове розслідування.

Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.