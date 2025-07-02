Україна атакувала російський НПЗ у Саратовській області: виникла пожежа
Напередодні Сили оборони України завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ. Атака була успішною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Спецоперацію реалізували підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Росія використовує цей НПЗ для забезпечення пально-мастильними матеріалами своїх підрозділів, що задіяні у війні проти України.
"Підтверджено влучання по території об'єкта — зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня Сили оборони уразили російський завод "Купол", що виробляє зенітні ракетні комплекси.
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