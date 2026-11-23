Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв організувати незаконний виїзд військовозобов'язаного за кордон

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Підозрюваний пропонував кілька варіантів перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску та обіцяв доправити клієнта до місця переправлення. Його затримали після отримання завдатку.

За даними слідства, у жовтні 2026 року чоловік у розмові з потенційним клієнтом запропонував організувати виїзд з України поза встановленими пунктами пропуску та прикордонним контролем. Також він заявив про можливість залучити до незаконної схеми інших військовозобов'язаних.

Надалі фігурант обговорив із чоловіком умови та механізм переправлення, запропонував декілька варіантів незаконного виїзду й пообіцяв організувати перевезення територією України до місця перетину державного кордону.

Під час особистої зустрічі в Харкові підозрюваний отримав від громадянина 10 тисяч доларів завдатку. Одразу після передачі грошей правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.