Фото: Суспільне

Жителя селища Клесів Сарненського району засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння чотирьох злочинів. Під час слідчих дій у його помешканні правоохоронці виявили бурштин-сирець, психотропні речовини, канабіс та саморобну холодну зброю у вигляді японського меча — катани

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у травні 2023 року чоловік проник до будинку односельчанки та викрав мобільний телефон, зарядний кабель і наручний годинник. Загальна сума збитків становила майже 4 тисячі гривень.

За цю крадіжку його засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном.

Однак у 2026 році чоловік знову скоїв крадіжку. Під час проведення слідчих дій за місцем його проживання поліцейські вилучили бурштин-сирець, саморобну холодну зброю за типом японського меча катани, психотропну речовину PVP, канабіс та пристрої для його вживання.

Слідчі зібрали необхідні докази та за результатами експертиз повідомили чоловікові про підозру.

Суд визнав його винним у скоєнні чотирьох злочинів та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, із засудженого стягнуть понад 20 тисяч гривень витрат на проведення судових експертиз.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.