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На території ТЦК продовжуть діяти права людини. Тепер є документ, який детально прописує правила взаємодії з призваними громадянами

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Фахівці розглянули детально наказ Головнокомандувача ЗСУ №423. Це 154 сторінки чіткої інструкції, що регламентує організацію перебування військовозобов’язаних у ТЦК та навчальних центрах.

" Адже знати свої права — не означає ухилятися від обов’язків. Це означає розуміти, як законно мають працювати правила для кожного", - кажуть активісти.

Покроковий розбір наказу по пунктах:

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.