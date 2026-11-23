Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі водію Volkswagen Jetta, який у стані алкогольного сп’яніння збив двох підлітків на нерегульованому пішохідному переході, повідомили про підозру. Внаслідок ДТП загинули 14- та 16-річний хлопці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталася 20 листопада близько 20:50. За даними слідства, 40-річний водій Volkswagen Jetta, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, збив двох неповнолітніх, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Від отриманих травм 14-річний хлопець загинув на місці ДТП. Другого, 16-річного підлітка, медикам не вдалося врятувати — він помер у лікарні.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.