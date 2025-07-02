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На Київщині судили жінку, яка працювала на росіян. Вона провину визнала і розкаялась. За її словами, вона пішла на це лише через скрутне фінансове становище

Про це повідомляє "Судовий кур'єр", передає RegioNews.

У Київській області багатодітну мати визнали винною у державній зраді. Їй призначили 15 років позбавлення волі.

Восени 2024 року жінка в Telegram переписувалась зі співробітником російської розвідки. Вона передавала йому інформацію про військові об'єкти. На суді вона заявила, що шукала роботу для додаткового заробітку: тоді вона виїхала на місце магазину, зробила фото і відправила замовнику, після чого отримала близько 600-800 гривень.

Наступним завданням виявився аеродром у місті Васильків Київської області. Жінка після "уточнень" із "замовником" зробила фото і відео, після чого отримала на електронний криптогаманець 6 тисяч гривень.

Після цього їй доручили спостереження та фіксацію територіального відділення Служби безпеки України в місті Бровари. Жінці приїздила туди, також фотографувала будівлю СБУ. Згодом їй давали завдання провести дорозвідку та зняти місце ураження об`єкту Міністерства оборони біля залізничного вокзалу в Києві.

Для виконання завдань жінці купили окремий телефон. Згодом, щоб приховати злочини, вона здала телефон у ломбард.

На суді жінка визнала свою провину. За її словами, вона пішла на це лише для того, щоб заробити грошей. Жінка є матір'ю чотирьох малолітніх дітей. Чоловіка у неї немає, він помер перед цими подіями помер внаслідок загального захворювання.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали російського агента. Зрадником виявився 54-річний монтажник місцевої будівельної компанії. Він збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, що забезпечують електроенергією житлові масиви Дніпра та Запоріжжя.