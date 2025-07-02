фото: Facebook/Генеральний прокурор

Прокурори та СБУ викрили схему розкрадання в оборонних закупівлях на понад 33 мільйони гривень, пов’язану з постачанням гвинтівок у неповній комплектації

Про це повідомляє Генеральний прокурор, передає RegioNews.

Прокуратура Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрила нову схему зловживань у сфері державних закупівель, яка завдала збитків державі на понад 33 мільйони гривень. Цього разу мова йде про оборонний сектор, що має особливе значення для безпеки країни.

У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на суму понад 363 мільйони гривень. Однак, за результатами розслідування, виявилось, що продукція була поставлена не у повній комплектації, що спричинило значні матеріальні втрати для держави. Судова економічна експертиза підтвердила збитки у сумі понад 33 мільйони гривень.

Ще один випадок зловживань зафіксовано у сфері державних закупівель оборонного сектору.

Правоохоронці вже повідомили про підозру колишньому посадовцю Міністерства оборони та керівнику компанії, відповідно до статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за зловживання службовим становищем, службове підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Водночас тривають технічні експертизи гвинтівок, а після них буде проведено додаткові товарознавчі та економічні дослідження.

Раніше повідомлялося про 24-річну керівницю з "експорту зброї": у мережі розгорівся скандал між депутатом Гончаренко та ректоркою авіаційного університету.