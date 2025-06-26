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26 червня 2025, 22:35

24-річна керівниця з "експорту зброї": у мережі розгорівся скандал між депутатом Гончаренко та ректоркою авіаційного університету

26 червня 2025, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Олексій Гончаренко у мережі закликав розповісти історію успіху 24-річної керівниці "Технологічні сили України", яка очолила "експорт зброї". За дівчину заступилась ректорка Київського авіаційного університету

Про це Олексій Гончаренко написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Народний депутат Олексій Гончаренко висловився щодо Катерини Михалко, яка з 2023 року стала обіймає посаду виконавчого директора об’єднання підприємств ОПК 'Технологічні сили України', яке відповідає за експорт зброї. Дівчина стала директором у віці 22 роки (зараз їй 24 роки).

"Я бачив багато людей у своєму житті, але, на жаль, жодного 24-річного не зустрічав, хто міг би очолити експорт зброї. Наприклад, у 2021 році ми продали зброї на 145 мільйонів доларів. Тобто зараз — ще більше. Може, я чогось не розумію? Може, пані Катерина з семирічного віку вже в цій сфері й має такі зв’язки, які нам і не снилися? Я просто не можу зрозуміти логіку призначення ", - вважає народний депутат.

На захист Катерини Михалко висловилась ректорка Київського авіаційного університету Ксенія Семенова. За її словами, в її команді є дуже багато молодих та ефективних людей.

"Технологічні сили України — це громадська спілка, яка обʼєднує виробників. Судячи з того, які компанії є членами ТСУ, спілка робить свою роботу дуже добре. Нещодавно, наприклад, Президент оголосив, що Україна рухається в бік експорту своєї зброї. І тут велика заслуга саме ТСУ. Так, ТСУ не є державним органом і не регулюють експорт зброї. Але успішно лобіюють інтереси виробників, що і має робити спілка", - каже Ксенія Семенова.

Довідка. Як пишуть ЗМІ, Катерина Михалко закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Публічне управління та державна служба". У віці 16 років вона стала співзасновницею стартапу Nuka, який розробляє водостійкий "вічний" блокнот та олівець. Цей проєкт став популярним та був оцінений у мільйон доларів.

Також зазначається, що Катерина Михалко спеціалізується на закупівлях озброєння та військової техніки, державному регулюванні оборонного сектору та публічному управлінні. За даними ЗМІ, вона має великий досвід щодо розробки безпілотників та є експертною з державних зв'язків.

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