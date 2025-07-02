13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 17:05

Разоблачена схема злоупотреблений при закупке винтовок для Минобороны - ущерб превышает 33 млн грн

02 июля 2025, 17:05
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Генеральный прокурор
Читайте також
українською мовою

Прокуроры и СБУ разоблачили схему хищения в оборонных закупках более чем на 33 миллиона гривен, связанную с поставкой винтовок в неполной комплектации

Об этом сообщает Генеральный прокурор, передает RegioNews.

Прокуратура Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачила новую схему злоупотреблений в сфере государственных закупок, которая нанесла ущерб государству более чем на 33 миллиона гривен. В этот раз речь идет об оборонном секторе, что имеет особое значение для безопасности страны.

В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок на сумму более 363 миллионов гривен. Однако, по результатам расследования, оказалось, что продукция была поставлена не в полной комплектации, что повлекло за собой значительные материальные потери для государства. Судебная экономическая экспертиза подтвердила ущерб в сумме более 33 миллионов гривен.

Еще один случай злоупотреблений зафиксирован в сфере государственных закупок оборонного сектора.

Правоохранители уже сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Министерства обороны и руководителю компании, в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины, предусматривающими ответственность за злоупотребление служебным положением, служебный подлог и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением. В то же время продолжаются технические экспертизы винтовок, а после них будут проведены дополнительные товароведческие и экономические исследования.

Ранее сообщалось о 24-летней руководительнице по "экспорту оружия": в сети разгорелся скандал между депутатом Гончаренко и ректором авиационного университета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ воровство прокуратура оружие экономика закупки Министерство злоупотребление винтовка
Продавали бронь: в Одесской области разоблачили командование батальона на хищении почти 100 млн гривен
02 июля 2025, 16:00
Зеленский лишил гражданства предстоятеля УПЦ МП Онуфрия
02 июля 2025, 15:52
В Харькове разоблачили агента ФСБ: злоумышленник готовил взрывы возле госучреждений
02 июля 2025, 15:08
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения, - Минсоцполитики
02 июля 2025, 18:22
Онуфрий будет оспаривать указ Зеленского о лишении его гражданства – УПЦ МП
02 июля 2025, 18:10
Правоохранители эвакуировали из Константиновки двух пострадавших после ночного обстрела
02 июля 2025, 18:03
В Украину 3 июля придет настоящая летняя жара
02 июля 2025, 17:55
Стало известно, сколько украинских военнопленных казнили россияне
02 июля 2025, 17:44
ГУР ликвидировало командующего ЧМФ РФ в Крыму
02 июля 2025, 17:41
В Днепре будут судить работника ТЦК, незаконно списавшего с военного учета 17 мужчин
02 июля 2025, 17:37
Незаконная вырубка велась с начала 2024 года: объявлены подозрения 12 участникам – изъяты тонны древесины
02 июля 2025, 17:27
Житель Тернополя потребовал 16 000 долларов за документы о непригодности к военной службе
02 июля 2025, 17:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »