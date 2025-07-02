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Прокуроры и СБУ разоблачили схему хищения в оборонных закупках более чем на 33 миллиона гривен, связанную с поставкой винтовок в неполной комплектации

Об этом сообщает Генеральный прокурор, передает RegioNews.

Прокуратура Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачила новую схему злоупотреблений в сфере государственных закупок, которая нанесла ущерб государству более чем на 33 миллиона гривен. В этот раз речь идет об оборонном секторе, что имеет особое значение для безопасности страны.

В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок на сумму более 363 миллионов гривен. Однако, по результатам расследования, оказалось, что продукция была поставлена не в полной комплектации, что повлекло за собой значительные материальные потери для государства. Судебная экономическая экспертиза подтвердила ущерб в сумме более 33 миллионов гривен.

Еще один случай злоупотреблений зафиксирован в сфере государственных закупок оборонного сектора.

Правоохранители уже сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Министерства обороны и руководителю компании, в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины, предусматривающими ответственность за злоупотребление служебным положением, служебный подлог и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением. В то же время продолжаются технические экспертизы винтовок, а после них будут проведены дополнительные товароведческие и экономические исследования.

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