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02 липня 2025, 15:08

У Харкові викрили агента ФСБ: зловмисник готував вибухи біля держустанов

02 липня 2025, 15:08
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ провела успішну спецоперацію в прифронтовому Харкові, в результаті якої затримано агента ФСБ, який на замовлення окупантів готував вибухи біля державних установ регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 48-річний фігурант, лаборант одного з харківських університетів, був завербований через Телеграм-канали російськими спецслужбами. Він виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), обладнані для дистанційного підриву та "підсилені" металевими уламками — гайками, шурупами і цвяхами.

Для конспірації вибухівки чоловік використовував квартиру сусідів, які тимчасово виїхали з міста, а вибухові пристрої маскував під побутові предмети, зокрема спортивні м’ячі.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він облаштовував схованку для третього СВП біля багатоквартирного будинку.

Під час обшуку вилучено компоненти для нових вибухівок та телефон для зв’язку з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі агента російської військової розвідки, який готував координати для повітряних атак агресора по критичній інфраструктурі України.

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