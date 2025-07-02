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СБУ та Нацполіція викрили на Одещині злочинну групу в командуванні батальйону, яка під час війни розікрала майже 100 млн грн оборонних коштів

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

На Одещині СБУ та Нацполіція припинили діяльність злочинної групи у командуванні батальйону, яка під час повномасштабної війни розікрала майже 100 мільйонів гривень оборонних коштів. Спільно з Головнокомандувачем Збройних сил України правоохоронці викрили три окремі схеми незаконного привласнення державних ресурсів.

За даними слідства, організатором злочинних оборудок став колишній командир батальйону, який залучив до протиправної діяльності чотирьох підлеглих, серед яких були двоє його заступників. Вони реалізовували послуги з продажу "броні від призову", підроблених посвідчень учасників бойових дій та нелегально збували пальне, що призначалося для військової техніки. Загальна сума збитків для бюджету України становить близько 100 мільйонів гривень.

Однією зі схем було фіктивне оформлення місцевих підприємців та знайомих на службу в батальйон. За це вони сплачували до 5 тисяч доларів США, але фактично мобілізовані особи не з’являлися на службі. Їхні заробітні плати переводили на банківські рахунки командування. Крім того, підозрювані продавали підроблені посвідчення УБД і займалися незаконним збутом пального.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, банківські картки та інші докази злочинної діяльності. Колишньому командиру батальйону та його спільникам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу, що передбачають покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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