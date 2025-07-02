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02 липня 2025, 15:52

Зеленський позбавив громадянства предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

02 липня 2025, 15:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як діяч УПЦ МП Онуфрій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Служба безпеки встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав російський паспорт у 2002 році.

"Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Раніше в УПЦ МП заявили, що вони не є частиною Московського патріархату.

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