В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
З 1 по 4 липня в більшості регіонів України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.
Зазначається, що небезпека не стосується північних областей, а також Полтавської, Харківської, Запорізької, Волинської (1–2 липня) та Дніпропетровської (1–3 липня) областей.
На решті території умови залишаються потенційно небезпечними.
Громадян закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не розпалювати вогонь у лісах та на відкритих територіях, а також не спалювати суху траву.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.
Дощі з грозами і до +29: якою буде погода в Україні 2 липняВсі новини »
01 липня 2025, 16:59Цьогорічний червень у Києві був на 0,4 °С холоднішим за норму
01 липня 2025, 13:13
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Через російські обстріли постраждали 10 жителів Херсонщини
02 липня 2025, 08:30ППО збила 8 ворожих БпЛА під час атаки на Дніпропетровщину
02 липня 2025, 08:15Сили оборони уразили російський завод, що виробляє зенітні ракетні комплекси
02 липня 2025, 08:00РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є руйнування та поранені
02 липня 2025, 07:40Окупанти атакували Одещину: пошкоджено припортову й туристичну інфраструктуру
02 липня 2025, 07:38Росія вивела в Чорне море один військовий корабель
02 липня 2025, 07:26Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей
02 липня 2025, 07:15Безпілотники вдарили по Харківщині: горіли склади, загинула людина
02 липня 2025, 07:07Гуркіт на залізниці: спецпризначенці паралізували логістику окупантів на Запоріжжі
02 липня 2025, 07:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни