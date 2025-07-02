В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 по 4 липня в більшості регіонів України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Зазначається, що небезпека не стосується північних областей, а також Полтавської, Харківської, Запорізької, Волинської (1–2 липня) та Дніпропетровської (1–3 липня) областей.

На решті території умови залишаються потенційно небезпечними.

Громадян закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не розпалювати вогонь у лісах та на відкритих територіях, а також не спалювати суху траву.

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