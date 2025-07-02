В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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С 1 по 4 июля в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

Отмечается, что опасность не касается северных областей, а также Полтавской, Харьковской, Запорожской, Волынской (1-2 июля) и Днепропетровской (1-3 июля) областей.

На остальной территории условия остаются потенциально опасными.

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать огонь в лесах и на открытых территориях, а также не сжигать сухую траву.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето-2025.