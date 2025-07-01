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У середині липня Верховна Рада спробує змінити керівників ключових комітетів. Крісла хитаються як мінімум під п’ятьма з них

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

За даними кількох високопоставлених джерел у владі, у липні перезавантажити планується відразу всю систему "уряд–Верховна Рада". Банкова планує провести відставки-призначення "великим пакетом", в який також увійдуть посади голів парламентських комітетів.

За інформацією ЗМІ, у "зоні ризику" перебувають голови комітетів:

з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Олена Шуляк ,

, з питань соціальної політики та справ ветеранів – Галина Третьякова,

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус,

з питань антикорупційної політики – Анастасія Радіна,

з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев .

Водночас, за даними журналістів, Комітет з питань соціальної політики та справ ветеранів очолить Олена Шуляк.

"Главкому" вдалося отримати підтвердження таких кадрових планів відразу від кількох фігурантів цього списку. Проте жоден з них не захотів публічно коментувати свою ймовірну відставку заздалегідь", – повідомляють журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливе масштабне оновлення Кабміну.

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