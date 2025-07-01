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01 июля 2025, 10:00

Верховная Рада готовит отставку 5 глав комитетов, – СМИ

01 июля 2025, 10:00
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фото: Главком
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В середине июля Верховная Рада попытается сменить руководителей ключевых комитетов. Кресла шатаются как минимум под пятью из них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

По данным нескольких высокопоставленных источников во власти, в июле перезагрузить планируется сразу всю систему "правительство – Верховная Рада". Банковая планирует провести отставки-назначение "большим пакетом", в который также войдут должности глав парламентских комитетов.

По информации СМИ, в "зоне риска" находятся главы комитетов:

  • по вопросам организации государственной власти местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Елена Шуляк,
  • по вопросам социальной политики и дел ветеранов – Галина Третьякова,
  • по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус,
  • по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Радина,
  • по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев.

В то же время, по данным журналистов, Комитет по вопросам социальной политики и дел ветеранов – это "место для Елены Шуляк".

"Главкому" удалось получить подтверждение таких кадровых планов сразу от нескольких фигурантов этого списка. Однако ни один из них не захотел публично комментировать свою вероятную отставку заранее", – сообщают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о возможном масштабном обновлении Кабмина.

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