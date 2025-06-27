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27 червня 2025, 14:26

На Україну насувається негода: очікується сильний вітер та грози

27 червня 2025, 14:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж 27-28 червня пориви північно-західного вітру досягатимуть місцями 15-20 метрів за секунду

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, у суботу, 28 червня, дощі з грозами очікуються у східних областях, на півдні, подекуди у центральній частині та на півночі. На заході завтра збережеться суха погода.

"У неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Проте й сонця буде багато - мінлива погода", - зазначає синоптикиня.

Протягом дня очікується +21…+25 градусів, на півдні та сході – до +28 градусів.

У Києві в суботу та неділю - сильний північно-західний вітер, температура повітря коливатиметься у межах +20…+22 градуси. Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою.

Нагадаємо, 27 червня в Україні буде тепло, подекуди очікуються дощі з грозами.

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