Синоптикиня рассказала, какой будет погода 1 июля
Июль в Украине начнется свежей погодой с температурой воздуха +20…+25, на юге до +28 градусов
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.
По ее словам, завтра в Украине ожидается порывистый ветер с северо-запада.
Дождь во вторник ожидается на северо-востоке Украины.
В Киеве первого июля ожидается днем +22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.
"Жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28… +32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32… +35 градусов", - подытожила синоптикиня.
Ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.
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