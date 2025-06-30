Синоптикиня рассказала, какой будет погода 1 июля

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Июль в Украине начнется свежей погодой с температурой воздуха +20…+25, на юге до +28 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидается порывистый ветер с северо-запада.

Дождь во вторник ожидается на северо-востоке Украины.

В Киеве первого июля ожидается днем +22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

"Жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28… +32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32… +35 градусов", - подытожила синоптикиня.

Ранее синоптик Виталий Постригань предупреждал, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.