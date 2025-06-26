Через негоду в Україні знеструмлено десятки міст і сіл

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Станом на ранок четверга, 26 червня, в Україні зафіксовано відключення електроенергії у чотирьох областях

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) на ранок повністю або частково були знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях.

Ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії в Україні зараз відповідає сезонній нормі.

Водночас українців просять і далі переносити активне використання електроприладів на той час, коли сонячні електростанції виробляють найбільше енергії з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, у четвер, 26 червня, в Україні прогнозуються небезпечні погодні умови. Вдень, у більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с.