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26 червня 2025, 11:33

Через негоду в Україні знеструмлено десятки міст і сіл

26 червня 2025, 11:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок четверга, 26 червня, в Україні зафіксовано відключення електроенергії у чотирьох областях

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) на ранок повністю або частково були знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях.

Ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії в Україні зараз відповідає сезонній нормі.

Водночас українців просять і далі переносити активне використання електроприладів на той час, коли сонячні електростанції виробляють найбільше енергії з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, у четвер, 26 червня, в Україні прогнозуються небезпечні погодні умови. Вдень, у більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с.

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