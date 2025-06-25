фото: поліція Черкащини

В Україні викрили масштабну схему продажу фейкових документів через підроблені додатки "Резерв +" і "Дія"

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У трьох областях України викрили масштабну схему продажу фейкових документів через підроблені додатки "Резерв +" та "Дія". Правоохоронці – Нацполіція та СБУ – затримали групу ділків, які організували цей нелегальний бізнес.

За даними слідства, злочинна схема діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей. Зловмисники пропонували підроблені документи, які дозволяли ухилятися від мобілізації, використовуючи підроблені додатки, що імітували офіційні сервіси.

Одному з організаторів вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також про підроблення документів у змові з групою осіб.

Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці продовжують документувати злочинну діяльність та встановлюють усіх причетних до цієї схеми.

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