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27 червня 2025, 15:37

Кабмін зобов’язав операторів блокувати спам і фейкові дзвінки

27 червня 2025, 15:37
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фото: ілюстративне
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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка посилює захист абонентів від спаму, реклами, шахрайських дзвінків та незаконного списання коштів

Про це повідомили в Мінцифрі, передає RegioNews.

Згідно з новими правилами, оператори зобов’язані блокувати спам-дзвінки. Компанії, що здійснюють обдзвон, повинні укласти договір з оператором і зареєструвати номери. Якщо користувач отримав спам, він може звернутися до оператора, який заблокує номер порушника.

Зміни також стосуються жителів зон бойових дій - їм не відключатимуть SIM-картки через несплату. Під час першого доєднання до мережі оператор надасть безплатний стартовий пакет для зв’язку з родиною. Крім того, в договорі з оператором буде вказано швидкість інтернету. Якщо вона нижча за заявлену, абонент може подати скаргу до Нацкомісії або звернутися до суду.

Користувачі також зможуть контролювати витрати через особистий кабінет, де можна переглянути нарахування і скасувати непотрібні платні послуги.

Постанова набере чинності після публікації. Мінцифра зазначає, що нововведення мають зробити мобільний зв’язок прозорішим і безпечнішим для українців.

Раніше повідомлялося, у Львові активно готуються до запуску 5G.

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