11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 17:18

В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн

30 июня 2025, 17:18
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Украина о Главном
Читайте також
українською мовою

В приложении "Дия" появилась услуга онлайн-замены техпаспорта для авто - без очередей и бумаг

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

В приложении "Дия" появилась новая возможность – онлайн-замена технического паспорта на автомобиль, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь владельцы автомобилей могут оформить замену документа без посещения сервисных центров.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение "Дия", выбрать раздел "Сервисы", далее - вкладку "Водителю" и найти опцию "Замена техпаспорта". После заполнения и подписания пользователь выбирает удобный способ доставки нового документа.

Услуга доступна для лиц младше 18 лет, имеющих РНОКПП, биометрический документ в приложении "Дия" и являются владельцами транспортного средства. Это новшество значительно упростит процедуру замены техпаспорта, позволяя сэкономить время и избежать лишних бумажных процедур.

Внедрение таких сервисов соответствует стратегии цифровизации госуслуг в Украине и делает процесс оформления документов более удобным и доступным гражданам.

Ранее сообщалось, в трех областях Украины разоблачили схему продажи фейковых документов через "Резерв+" и "Дия".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дия Резерв+ документы техпаспорт автомобиль Минцифры услуги
Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
27 июня 2025, 15:37
"Резерв+" временно не работает: что говорят в Минобороны
26 июня 2025, 10:28
Глава Госфинмониторинга Пронин не смог объяснить, за что ввели санкции против Порошенко
26 июня 2025, 09:33
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии
30 июня 2025, 18:01
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации
30 июня 2025, 17:32
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »