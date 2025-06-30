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В приложении "Дия" появилась услуга онлайн-замены техпаспорта для авто - без очередей и бумаг

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

В приложении "Дия" появилась новая возможность – онлайн-замена технического паспорта на автомобиль, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь владельцы автомобилей могут оформить замену документа без посещения сервисных центров.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение "Дия", выбрать раздел "Сервисы", далее - вкладку "Водителю" и найти опцию "Замена техпаспорта". После заполнения и подписания пользователь выбирает удобный способ доставки нового документа.

Услуга доступна для лиц младше 18 лет, имеющих РНОКПП, биометрический документ в приложении "Дия" и являются владельцами транспортного средства. Это новшество значительно упростит процедуру замены техпаспорта, позволяя сэкономить время и избежать лишних бумажных процедур.

Внедрение таких сервисов соответствует стратегии цифровизации госуслуг в Украине и делает процесс оформления документов более удобным и доступным гражданам.

Ранее сообщалось, в трех областях Украины разоблачили схему продажи фейковых документов через "Резерв+" и "Дия".