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30 червня 2025, 15:15

Психіатрична допомога дітям: з 1 липня діятимуть нові правила

30 червня 2025, 15:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів затвердив нові правила фінансування стаціонарної психіатричної допомоги дітям до 18 років. Із 1 липня її надаватимуть виключно в багатопрофільних дитячих лікарнях. Діти з психічними розладами більше не будуть госпіталізовані в спеціалізовані психіатричні лікарні

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Таке рішення ухвалено через системні проблеми, виявлені МОЗ у 2024-2025 роках. Зокрема необґрунтовані госпіталізації та порушення прав дітей.

Фахівці пояснюють, багатопрофільні лікарні дозволять забезпечити комплексний підхід до лікування за участі різних фахівців, а також мають відділення інтенсивної терапії та сучасне обладнання для важких випадків.

Окрім покращення якості допомоги, це сприятиме зменшенню стигматизації дітей та їхніх родин. Також послуги з психіатричної та психосоціальної допомоги будуть інтегровані в мережу госпітальних округів і доступні навіть у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, в Україні зростає попит на препарати для лікування психічних розладів.

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