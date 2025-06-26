фото: Instagram/izmail_newsblog

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дані клінічних випробувань, передає RegioNews.

У галузі медицини зафіксовано справжній прорив: новий експериментальний препарат Zimisclecel дозволив 10 з 12 пацієнтам із діабетом 1 типу повністю відмовитися від інсуліну.

Усі пацієнти мали тяжку форму хвороби, однак після року терапії їхні організми відновили здатність самостійно виробляти інсулін.

Zimisclecel - це клітинна терапія, яка ґрунтується на пересадці спеціально оброблених клітин, що здатні виконувати функцію β-клітин підшлункової залози. Саме ці клітини руйнуються при діабеті 1 типу, змушуючи хворих довічно приймати інсулін. Після лікування новим препаратом пацієнти більше не потребують щоденних інʼєкцій.

Попри обнадійливі результати, препарат перебуває лише на стадії випробувань. Медики наголошують: необхідні подальші дослідження та перевірка на більших вибірках. У разі успіху нову терапію можуть затвердити для широкого застосування впродовж 5–10 років. Саме тоді вона стане доступною для мільйонів людей, які щодня борються з діабетом.

Поки що інформації про ціну Zimisclecel не оприлюднено.

Раніше повідомлялося, повернули до життя: харківські медики врятували жінку після клінічної смерті.