Новий препарат вилікував діабет 1 типу у 10 з 12 пацієнтів, - Daily Mail
Препарат Zimisclecel показав проривні результати в лікуванні діабету 1 типу
Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дані клінічних випробувань, передає RegioNews.
У галузі медицини зафіксовано справжній прорив: новий експериментальний препарат Zimisclecel дозволив 10 з 12 пацієнтам із діабетом 1 типу повністю відмовитися від інсуліну.
Усі пацієнти мали тяжку форму хвороби, однак після року терапії їхні організми відновили здатність самостійно виробляти інсулін.
Zimisclecel - це клітинна терапія, яка ґрунтується на пересадці спеціально оброблених клітин, що здатні виконувати функцію β-клітин підшлункової залози. Саме ці клітини руйнуються при діабеті 1 типу, змушуючи хворих довічно приймати інсулін. Після лікування новим препаратом пацієнти більше не потребують щоденних інʼєкцій.
Попри обнадійливі результати, препарат перебуває лише на стадії випробувань. Медики наголошують: необхідні подальші дослідження та перевірка на більших вибірках. У разі успіху нову терапію можуть затвердити для широкого застосування впродовж 5–10 років. Саме тоді вона стане доступною для мільйонів людей, які щодня борються з діабетом.
Поки що інформації про ціну Zimisclecel не оприлюднено.
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