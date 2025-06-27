фото: Івано-Франківська міська рада

Про це йдеться у зверненні Івано-Франківської міської ради, передає RegioNews.

На сесії 27 червня Івано-Франківська міськрада закликала захистити життя ненароджених дітей і підтримати українські родини, а також ухвалила звернення до керівництва держави з вимогою захистити життя від зачаття та посилити підтримку сімей.

Звернення схвалено на пленарному засідання міськари 27 червня 2025 року

У документі, спрямованому Президенту, Верховній Раді та Кабміну, депутати висловили занепокоєння демографічною ситуацією: низькою народжуваністю, великою кількістю розлучень і масштабною міграцією. Посилаючись на Конституцію, міськрада наголосила, що життя - найвища цінність, і держава повинна гарантувати його охорону.

Серед пропозицій - відновлення профільного міністерства, впровадження курсів із сімейного виховання в школах, законодавчий захист життя до народження та збільшення допомоги при народженні дітей. Депутати також пропонують виділяти житло багатодітним родинам.

Пропонують запровадити такі виплати при народжені кожної дитини:

перша дитина – 100тис. грн.

друга дитина – 200тис. грн.

третя і кожна наступна дитина – 300тис. грн.

У зверненні наголошується: якщо країна не створить умов для народження та виховання дітей, це поставить під загрозу її майбутнє. До документа додано законопроєкт про захист життя від зачаття до природної смерті.

Раніше повідомлялося, 50 тисяч за дитину: Мінсоцполітики подало законопроєкт про нові виплати.